滙基3戰全勝　晉級蘇黎世16強

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽周四（6日），繼續在基督教信義會信義中學上演分組賽。當中滙基書院（大坑東）3場分組賽全部勝出，強勢殺入16強。

上屆亞軍，女子B組的滙基首場就因天主教新民書院缺席被判獲勝，第2場與首場獲勝的加拿大神召會嘉智中學正面交鋒。余潔誼開局初段已連番搶下進攻籃板，順利得分，以7比1領先，助滙基奠下勝基。其後滙基隊長梁煒嵐手感火熱，射入兩記兩分球，令球隊繼續拉開至13比2，之後梁凱澄連連取分，加上梁煒嵐完場前再射入兩分球埋齋，幫助球隊以18比4大勝一場，加上滙基在最後1場分組賽，以21比0輕取余振強紀念第二中學，令她們3戰全勝，順利晉級16強。

滙基隊長梁煒嵐是日狀態理想，除了挺身而出為球隊得分外，亦多次拚搶籃板，幫助滙基穩住局勢兼晉級16強，她對球隊表現感滿意，但提醒大家要小心控制失誤。她謂去屆在決賽落敗屈居亞軍，令全隊上下更有鬥心捲土重來：「上屆差一點便能冠軍，所以希望今次能保持甚至超越去屆的成績，不過大家始終缺乏大賽經驗，打到較後階段難免會感到緊張。」現時中五的「煒嵐」又透露，今次有機會是自己最後1屆與隊友征戰賽場，因此更盼望為球隊爭取成績。

此外，同日較後時間登場的衞冕冠軍浸信會永隆中學，第1場就以19比0擊敗九龍塘學校（中學部），隨後兩場分別以21比3及21比2，擊敗仁愛堂陳黃淑芳紀念中學和嘉諾撒聖家書院，同樣3戰全勝打入淘汰賽，力爭蟬聯冠軍。