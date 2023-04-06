賽馬會菁英盃　標準流浪開火撼晉峰

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「賽馬會菁英盃」B組周五（7日）上演出線關鍵一戰，標準流浪於斧山道運動場惡鬥晉峰。流浪在今場煞科戰只要全取3分，便能鎖定出線席位，戰意毋庸置疑；而榜尾的晉峰為力爭在「菁英盃」打開勝利之門，同樣亦會搏盡，雙方勢有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周五下午3時直播）

標準流浪為爭出線，今場許勝不許敗，但教練黃展鴻表示球隊踢法不會大變：「我哋一定唔輸得，所以會好似過往咁做好防守先，再靠反擊爭取入球；另外提咗球員唔好心急，始終有90分鐘時間，最緊要把握好每個機會。」陣容方面，主力基藍馬今場「坐波監」，「大眼仔」指球隊需要額外將一個外援出場名額，放在後衞身上，或對攻力構成影響。

年輕球員馬文政前一場「菁英盃」對東方再次踢足全場，他指對今季表現暫時未算滿意，但慶幸有所進步。今場屬於出線生死戰，「文政」承認賽前感到一定壓力，又提到首循環曾遭晉峰逼和，強調球隊絕不會輕敵：「對手加入咗新球員，相信一定比首循環更難踢，當時係領先3比1下被追平，今場我哋唔可以再有犯錯，要更加集中。」

晉峰上場大幅輪換下，最終僅與香港U23踢成平手，總教練何信賢認為今場始終關乎到小組出線資格，陣容上會有所調整；但他透露球隊後防不整，除了卡爾特納累積5黃停賽，鄭璟昊、葉卓文亦因傷避戰，今場預計會處於下風：「喺我眼中，下半季表現最好嘅除咗傑志、理文，之後數落就係流浪，今場我哋唔夠後防球員，頭槌更加輸蝕，絕對無本錢主守，唯有希望大家跑多步。」

後衞楊憲樂上場後備入替下，交出1次助攻，為球隊搶回1分，他直言有助提升信心，來到季尾目標能夠爭取更多上陣時間。「憲樂」今場很大機會需要客串中堅，即使身形相對輸蝕，但這名19歲小將卻毫不懼怕：「今場預咗受壓，但都會保留我哋控傳嘅踢法，賽前唔會特別大壓力，畢竟今季都踢得唔算少，對自己有信心。」

標準流浪陣容圖 5-4-1

門將：1.盧兆崎

後衞：25.馬文政 5.林遼太 6.朴鍾範 4.金旻奎 19.姚浩明

中場：14.余在言 10.林嘉緯16.林衍廷 44.神田夢實

前鋒： 21.伊巴謙

晉峰陣容圖 4-3-3

門將 14.羅澔陽

後衞：7.林樂勤 5.楊憲樂 4.曾仲楠 44.黃政德

中場：22.劉君正 32.列卡度 16.陳肇鈞

前鋒：27.費利浦薩 47.羅拔奧度 21.栢保羅