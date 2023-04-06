足總展開VAR培訓　張炎有盼提升港足技術水平

為來季實行視像助理裁判系統（VAR）作準備，足總周四（6日）於沙田麗豪酒店正式展開培訓工作，並同時邀請國際足協VAR項目代表貝利（Michael Ronald Bailey）提供指導。足總裁判總監張炎有透露VAR準備工作已完成約7成，並認為有必要盡快推行VAR系統，與世界各地及亞洲區接軌，希望相關計畫可以提升本地足球技術水平。

本地足球賽事引入VAR系統的進程一直備受關注，主理VAR系統培訓的足總裁判總監張炎有，就透露相關準備工作已完成7成，包括會選擇採用EVS系統。現時本地共有兩位球證擁有操作VAR系統的牌照，張炎有希望進一步培訓約30名本地球證，以應付來季實行VAR系統的工作，期間有國際足協VAR項目代表提供指導。

張炎有指出最早會在5月尾起為VAR系統進行線下測試，惟港超賽場要等來季才有望全面實行。對於硬件安排，他指出每場賽事會動用不少於4個鏡頭，以達到國際足協要求，惟有關安排要似乎賽程決定，並希望為設置VAR中心找到合適固定地址。張炎有認為VAR的實行，會減少比賽判決引起的爭議：「以往裁判喺球場做嘅決定，基於各種唔同原因，就會覺得球證唔公道，有咗呢個（VAR）之後，有啲比較爭議性嘅決定，如果我哋嘅決定唔符合大家期望，有機會畀球證靠慢鏡及多角度重播，做番最合適嘅判決。」

他指出2018年世界盃後，VAR系統在全球各地足球先進國家已經普及化，他認為若再不推行，除會令香港失去舉辦高水平國際賽事的機會之外，也會令球員在出戰球會級亞洲賽或國際賽時「蝕底」：「有VAR畀人感覺足球水平會高啲，如果我哋再唔用，有可能會畀人邊緣化。傑志去年入到『亞冠盃』16強，要經歷有VAR嘅比賽，但我哋香港嘅球員係完全冇相關經驗，遲啲去到『亞洲盃』決賽周，啲球員唔熟悉VAR系統運作模式，到時候可能會蝕底。」張炎有希望在本地實行相關技術，能將香港足球的技術水平提升至另一個層次。