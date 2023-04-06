世桌賽外　吳安儀起Break破百創女子球手紀錄

香港「四眼Cue后」吳安儀周四於世界桌球錦標賽外圍賽面對英格蘭球手賀治，二人激鬥18局才分出勝負，儘管安儀最終以8比10告負，但她在第3局「起Break」115度，締造個人首次在男子職業賽「破百」紀錄，雖敗猶榮。

32歲的吳安儀是今屆5位挑戰男子世界賽的女球手之一，其表現亦是眾人中最突出。今仗她入局不俗，單Cue打出55度以68比46先拔頭籌，即使賀治以80比0扳回一局，但安儀依然淡定繼而打出一Cue 115度，創下女子球手在本賽事的單桿新高，賽後她在社交網將片段甫出，分享興奮的心情：「我個人首個在職業賽的破百紀錄！115度！」貼文旋即吸引粉絲及好友按讚。

然而，5位女球手均在外圍賽首圈止步，泰國的勒查露以7比10負於泰國同胞普查安、12屆女子世界冠軍伊雲絲以5比10不敵杜赫迪、英國的簡娜以3比10被布頓淘汰，至於應屆女子世界冠軍絲華柏龐亦以3比10向希爾稱臣。

至於七屆世界冠軍亨特利亦出師不利，面對自己的外甥卡希爾，54歲的亨特利表現無復當年勇，最終以4比10出局，但他承諾會利用最後一季的球員咭，繼續參與一些自己喜歡的職業賽。