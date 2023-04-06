希斯基：FC悉尼訪阿聯有力搶分

近況大勇的阿德萊德聯將會硬撼傳統勁旅FC悉尼，我十分期待今場賽事的來臨。

阿德萊德聯上輪聯賽以3比2作客擊敗西悉尼流浪者，錄得聯賽4連勝後，繼續向榜首墨爾本城施壓。球隊上周不單只是獲勝，良好的比賽態度，亦令我留下深刻印象。如今距離榜首位置只有兩分之差，他們從未經歷過這情況，對球員來說將會是一個挑戰。

正因如此，我相信奇治葛雲、伊沙亞斯及查維盧比斯等球員，對阿德萊德聯今季能否取得好成績舉足輕重。他們經驗豐富，能夠令其他隊友腳踏實地以及集中做好自己，延續這個強勁走勢。

另邊廂，FC悉尼上周以3比3從後趕上逼和西部聯，不過近3場聯賽未嘗一勝，現時排在聯賽榜第6位。羅拔馬克於89分鐘攻入他這場比賽中的第2個入球，總算成功協助球隊在衛冕冠軍西部聯身上取得1分。我認為這位斯洛伐克國腳踢法聰明，令一眾守衛增添很多麻煩。

由於他有能力擺脫對方守衛，所以他一直以來都能製造威脅，加上我效力保頓時的隊友方祖亦已傷愈復出，我相信他們今季將可取得好成績。

總括而言，雖然阿德萊德聯攻擊力不錯，但今季防守出現問題，我認為FC悉尼將可取得甜頭，最終獲勝而回。