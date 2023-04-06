PSG高層出手　斟摩連奴今夏入「門」

近期多位英超名帥被炒，呢股換帥旋風勢將吹向法甲，班霸巴黎聖日耳門(PSG)近4仗輸3場，包括歐聯出局，會方又準備換帥，根據法國著名記者Santi Auona爆料，PSG總監甘波斯近期曾經聯絡羅馬主帥摩連奴，希望呢位葡萄牙名帥加盟執教PSG，由於兩人私底下關係良好，唔排除今夏有機會達成協議。

PSG上年炒咗普捷天奴，請來加迪亞執教，但成績冇驚喜，近期更連番喺聯賽及歐聯大戰失利，包括近2場法甲都敗陣兼冇波入，榜首領先優勢已縮減至6分，估計加迪亞嘅帥位都坐唔長。據悉PSG高層希望聘請1位頂級名帥，以便更有效管理一班星級球員，雖然頭號目標係施丹，但摩連奴亦係主要人選。

特別係「寸王」同甘波斯友誼深厚，由佢邀請摩帥領軍，肯定比請施丹容易。摩連奴亦承認自己係基利安麥巴比嘅球迷，樂意同佢合作。

摩連奴昔日熱刺助教祖奧沙卡文度，現時亦喺PSG教練團工作，一旦佢入「門」，就立即有熟人幫手。不過，甘波斯同摩連奴只係初步接觸，最終會唔會成事，仲要睇球隊今季成績而定。