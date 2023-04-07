麥巴比不滿「被出鏡」 發文怒批PSG

巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比不愧為「麥總」，霸氣十足，發文批評會方未經佢同意，將佢嘅訪問片段剪輯成宣傳片，作為下季季票銷售廣告。呢位法國巨星龍顏大怒之下，PSG立即「跪低」將有關片段下架，似乎怕咗麥巴比會趁機要求離隊。

PSG為催谷下季季票銷售量，特意用麥巴比作為宣傳片主角，從片中見到呢位24歲射手話：「呢度嘅聲音令球迷感受真正足球氣氛，你哋係球隊嘅第12人，帶來好多額外力量同支持。」片中仲有麥巴比比賽片段，但並冇另外2位球星美斯同尼馬。

宣傳片出街後，麥巴比發現自己被擺上枱，立即發文批評會方唔尊重佢：「我剛剛參加球會下季展望活動，冇人通知我呢段訪問嘅用途，睇來係一段銷售廣告片，我拒絕公開呢段片，並要保護肖像權，巴黎聖日耳門係大球會，我希望佢哋可以搞清楚事件。」可見麥巴比對於「被出鏡」，感到非常憤怒。

宣傳片出街後約1小時，會方隨即刪除，據悉PSG會長艾卡理化更加致電向麥巴比道歉，難怪輿論認為呢位巨星先至係PSG真正話事人。

基利安麥巴比將於2025年約滿，盛傳皇馬有意簽入佢，PSG當然唔想失去「金漆招牌」，惟有樣樣都順佢意。