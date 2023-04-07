傳奇夢碎！韋德世桌外止步「皇帝」輸畀外甥

兩位傳奇「桌球皇帝」亨特利及「白旋風」韋德爭取再踏足克魯斯堡劇院的桌球聖殿夢碎，雙雙在世錦賽外圍賽出局；然而17歲的烏克蘭小子保高則顯「初生之犢」的氣勢，再贏兩仗將可實現躋身聖殿爭逐正賽的好夢。

6屆世錦賽亞軍韋德今季曾躋身全英賽32強及在德國大師賽及WST經典賽均闖入16強，期望在世錦外保持這股氣勢爭取自2006年後再闖正賽，惟周四在次圈面對業餘球手奧當尼以4比10落敗，只能寄望有機會捲土重來。於首圈淘汰了香港傅家俊的奧當尼，賽後坦言：「他（韋德）是我成長的英雄，面對他實在有點困難，因為所有人都希望他贏波，包括我自己，心情實在有點矛盾。」他下仗將面對泰國名將沙安簡。

至於另一場焦點賽事，亨特利以4比10不敵自己的外甥卡希爾，在首圈止步，爭取自2012年後再闖世錦賽正賽的夢想幻滅，但他在首局轟出102度，是這位7屆世界冠軍生涯轟出的第777桿「破百」，然而賽後亨特利強調，仍期望再踏足克魯斯堡劇院爭逐正賽，「或者是一個高難度，但這是夢想。」

不過，17歲的烏克蘭新秀保高則盡顯「後浪」氣勢，以10比5擊敗卡寧頓晉級，他於2020年則以14歲之齡成為世錦外史上最年輕參賽球手，如果他再贏兩場則可取得正賽資格，實現踏足克魯斯堡劇院的夢想。