賽馬會菁英盃　標準流浪開火撼晉峰

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「賽馬會菁英盃」周五（7日）於斧山道運動場上演B組出線關鍵戰，標準流浪惡鬥晉峰。流浪今場有神田夢實復任正選，為一對鋒將祖連奴及伊巴謙輸送彈藥，3位擔正的U22球員包括余在言、盧兆崎及陳耀祖。「粉紅兵團」有費利浦薩停賽後復出，與栢保羅夥拍攻堅，列卡度與陳肇鈞坐鎮中場，3位正選U22球員為羅澔陽、劉君正及伍家揚。（on.cc東網周五下午3時直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

6 朴鍾範

12 盧均宜 [C]

14 余在言

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

22 陳耀祖

44 神田夢實

90 祖連奴

晉峰正選：

14 羅澔陽 [GK]

4 曾仲楠 [C]

5 楊憲樂

7 林樂勤

17 何思哲

21 栢保羅

22 劉君正

27 費利浦薩

30 陳肇鈞

32 列卡度

77 伍家揚

標準流浪後備：

11 梁興傑 [GK]

2 楊學敏

5 林遼太

7 劉智樂

9 林學曦

10 林嘉緯

17 龍梓軒

20 陳曜燃

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

94 韋健豪

晉峰後備：

1 林駿杰 [GK]

9 播磨浩謙

10 黃偉國

11 紀思昊

15 徐竟柔

19 歐陽浩銘

38 艾拔簡勞

44 黃政德

47 羅拔奧度

72 翁嘉禧

80 奧廸加

「賽馬會菁英盃」B組周五（7日）上演出線關鍵一戰，標準流浪於斧山道運動場惡鬥晉峰。流浪在今場煞科戰只要全取3分，便能鎖定出線席位，戰意毋庸置疑；而榜尾的晉峰為力爭在「菁英盃」打開勝利之門，同樣亦會搏盡，雙方勢有一番龍爭虎鬥。

標準流浪為爭出線，今場許勝不許敗，但教練黃展鴻表示球隊踢法不會大變：「我哋一定唔輸得，所以會好似過往咁做好防守先，再靠反擊爭取入球；另外提咗球員唔好心急，始終有90分鐘時間，最緊要把握好每個機會。」陣容方面，主力基藍馬今場「坐波監」，「大眼仔」指球隊需要額外將一個外援出場名額，放在後衞身上，或對攻力構成影響。

年輕球員馬文政前一場「菁英盃」對東方再次踢足全場，他指對今季表現暫時未算滿意，但慶幸有所進步。今場屬於出線生死戰，「文政」承認賽前感到一定壓力，又提到首循環曾遭晉峰逼和，強調球隊絕不會輕敵：「對手加入咗新球員，相信一定比首循環更難踢，當時係領先3比1下被追平，今場我哋唔可以再有犯錯，要更加集中。」

晉峰上場大幅輪換下，最終僅與香港U23踢成平手，總教練何信賢認為今場始終關乎到小組出線資格，陣容上會有所調整；但他透露球隊後防不整，除了卡爾特納累積5黃停賽，鄭璟昊、葉卓文亦因傷避戰，今場預計會處於下風：「喺我眼中，下半季表現最好嘅除咗傑志、理文，之後數落就係流浪，今場我哋唔夠後防球員，頭槌更加輸蝕，絕對無本錢主守，唯有希望大家跑多步。」

後衞楊憲樂上場後備入替下，交出1次助攻，為球隊搶回1分，他直言有助提升信心，來到季尾目標能夠爭取更多上陣時間。「憲樂」今場很大機會需要客串中堅，即使身形相對輸蝕，但這名19歲小將卻毫不懼怕：「今場預咗受壓，但都會保留我哋控傳嘅踢法，賽前唔會特別大壓力，畢竟今季都踢得唔算少，對自己有信心。」