大坂直美透露澳網回歸　開始為BB取名

正待產的四屆大滿貫網球名將大坂直美，已開始計劃為自己的首個孩子取名的方向，她坦言會偏向獨特性多放傳統。

大坂直美於今年1月宣布懷孕，並暫停出戰2023年賽季的所有比賽，而預產期大約於6或7月，最近她接受訪問時透露了即為人母心情及計劃，並談及與美國RAP歌手的男友已開始研究孩子取名的問題:「我們已商討為BB取名的問題，我們都希望有點獨特性多於傳統。」25歲的她表示也開始學習做媽媽：「在我生命中有不同的媽媽出現，她們都有不同的特質，很開心她們可以跟我分享，以及給我很多意見。」

大坂直美亦正與一些團體合作，創立兒童冥想，主要為幫助心理及精神健康上較弱的兒童，「我希望兒童可以提早學習及管理他們的感覺及情緒，這樣對他們日後的生活更有幫助。」而這位世界前「一姐」已表示於2024年回歸，並會出戰澳網爭逐該年的首個大滿貫，她在個人社交平台帖文:「2023年將是我充滿學習的一年，我會很快跟你們再見，第一站是2024年澳洲。」她強調:「我最期待的是自己的孩子看到我比賽，並向其他人說：『這是我媽媽』。」

被問到產後僅得6至7個月準備，是否太匆忙，但她不認同並認為有長達6個月的時間為復出做準備，而她更希望重返賽場可以贏更多大滿貫，並直言：「我想贏8個。」