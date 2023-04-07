港超聯　傑志舉行公開訓練及聚餐　羅梓駿：好新鮮

港超聯勁旅傑志在國際賽期下，已接近1個月未有比賽，適逢復活節假期，球隊周五（7日）便於賽馬會傑志中心舉行公開操練活動，以及膳房午餐聚會，相信一眾「藍鳥」球迷，定必渡過了一個愉快上午。

「藍鳥」早在1月份農曆新年，在疫情措施放緩後已舉行類似活動，適逢今日屬於復活節假期，反應仍舊熱烈，吸引了近百名球迷到場，雖然活動途中一度下起微雨，但沒有減退球迷的熱情，繼續在場邊落力為愛隊打氣。完成操練後隨即於傑志膳房進行午餐聚會，球隊更特意安排黃洋、艾里奧、費蘭度、羅梓駿、王振鵬、羅拔圖及潘沛軒7名球員，與球迷共享午餐，大家各自分享近況，氣氛相當融洽，活動約4小時便圓滿結束。

首次參與活動的羅梓駿，直言感到十分新鮮，又不忘透露當中傾談的話題：「平時見到球迷都喺係球場比賽，個氣氛唔會咁隨和，一開始咁近距離都有啲唔慣同尷尬，唔太知要講咩，好彩有嘢食住，慢慢抒緩個氣氛。今日話題都係了解吓職業球員嘅生活，因為呢個職業喺香港唔常見，又唔多報導，感覺到佢哋想了解我哋多啲。」

球迷賴先生於復活節假特意帶同一家人出席今次活動，他表示十分難忘：「第一次現場睇佢哋操練，原來氣氛都好認真，大家球迷好熱情；至於食飯就感覺到球員好親切，同埋可以進一步了解佢哋，今日都玩得好開心，下次再有呢類型活動都會參與。」