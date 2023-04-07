意甲好波連場　疲兵國米有後顧提防中伏

意甲3大勁旅拿玻里、AC米蘭、國際米蘭分途出擊，其中國際米蘭將會作客沙蘭力坦拿，雖然睇落強弱懸殊，但沙蘭力坦拿近況唔錯，為搶分護級必定先做好防守，國米下周中有歐聯後顧，隨時勒住勒住，加上作客旺開半場和，不妨再追。（Now 638周五晚11時直播）

沙蘭力坦拿儘管只排第15位，但近5仗聯賽取得1勝4和未輸過，包括逼和AC米蘭1比1，為搶分護級盡顯鬥心，而且有「Sam哥」奧祖亞鎮守大門，防守穩陣咗唔少，預計主場出擊會繼續穩守打法，希望搶得一分得一分。

疲兵國米有歐聯後顧

另邊廂，國米近況低沉，各項賽事近5仗未贏過，日前意盃4強首回合，幾經辛苦之下先逼和祖雲達斯1比1，事隔兩日就要造訪沙蘭力坦拿，未回得切氣。何況下周中要喺歐聯8強首回合作客賓菲加，重要性不言而喻；而且國米客場例差，近4仗聯賽作客僅1勝，全部開半場和，今仗留力下初段會陷於膠着，半場和有計。

直播表

周五7:30pm 英冠 米禾爾Vs盧頓

有線601、661台

周五10:00pm 英冠 屈福特Vs哈特斯菲爾德

有線601、661台

周五10:00pm 英甲 牛津聯Vs錫周三

有線604、664台

周五11:00pm 意甲 沙蘭力坦拿Vs國際米蘭

Now 638

周六0:30am 英冠 新特蘭Vs侯城

有線601、661台

周六1:00am 意甲 萊切Vs拿玻里

Now 638

周六3:00am 西甲 西維爾Vs切爾達

Now 632

周六3:00am 意甲 AC米蘭Vs安玻里

Now 638

周六3:00am 法甲 朗斯Vs斯特拉斯堡

Now 639、714

周六3:00am 英冠 米杜士堡Vs般尼

有線601、661台、香港開電視77台