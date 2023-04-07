美國大師賽開打　活士遭遇18年來最差開局

高爾夫球前世界「一哥」老虎活士，周四在今年首個大滿貫的美國大師賽亮相，但首天表現極不理想，以高標準兩桿的74桿完成，遭遇自2005年參賽以來的最差開局。

這位曾奪過5屆美國大師賽冠軍的球壇傳奇，頭9洞已吞下3個柏忌，只打到一隻小鳥，後9洞雖然有2隻小鳥，但又有兩個柏忌，總桿數74桿並列54位，爭取躋身入圍第三輪遇上隱憂，他需要在次天回升至TOP50才免被淘汰。

「我開局時揮桿速度不是很快，有幾洞取得高標桿數，我的球桿今天不夠精準，必須要改善狀況，讓自己重回正軌。」活士對自己首天的表現不感滿意，「希望左腳可以好一點，如果只集中用另一隻，相信不太好。」活士在比賽時也不時摸摸左腳膝蓋，似乎仍受到傷患的影響。

這是活士自2005年以來首次交出最差的開局，他於2005年首輪打出74桿，然後打出65-66-71，贏得五件冠軍綠戰袍的第4件；而去年他在最後兩輪打出78-78，在奧古斯塔交出高標準16桿的成績。

至於擁有4個大滿貫冠軍的Brooks Koepka 已從兩年前的膝部手術中康復，他在首輪以低標準7桿的65桿完成，與挪威Viktor Hovland及西班牙的Jon Rahm暫時並列首位。