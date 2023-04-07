賽馬會菁英盃　助球隊晉級　林衍廷：目標達成一半

標準流浪在周五（7日）「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，以4比2擊敗晉峰，鎖定4強席位。今場擔正的林衍廷帶病上陣戰至比賽最後一刻，幫助球隊取得出線關鍵3分。這位流浪主力中場認為今季於多個盃賽闖入淘汰賽，是達成一半目標，希望能保持好表現，更進一步向決賽進發。

是役為流浪擔正的「Fat gor」，於攻守兩端表現積極，雖然在比賽後段一次爭奪中弄傷了肩膀，但仍堅持完成比賽。「今場自己都病病哋，上半場還可以，下半場傷咗之後都耷耷哋，要再改善。」賽後「Fat gor」以沙啞的聲線，如此評價自己表現。

首循環對晉峰，流浪曾在領先情況下被逼和，今場晉峰換邊後雖然急起直追，但流浪沒有讓歷史重演，「Fat gor」認為球隊贏在更強爭勝心：「我哋兩次對晉峰都領先，但今次贏到4比0可能係放鬆咗，被對方追番，呢樣嘢都需要改善；我哋贏呢場波嘅決心一定比對方大，為呢場波都準備咗好耐，賽前休息咗兩個幾星期，今場係打到賽前部署。」

繼「高級組銀牌賽」及「足總盃」之後，流浪再於「賽馬會菁英盃」闖入4強，作為主力的「Fat gor」功不可沒，對此他也表示非常高興，並認為球隊需要繼續努力：「3個盃賽都入到4強，聯賽又排喺前4，係達成一半目標，希望跟住喺兩場盃賽4強都贏到波，嚟緊每場都會當決賽咁踢，爭取達成攞到來季亞洲賽資格嘅季前目標。」是役港隊主教練莊恩安達臣也是坐上客，林衍廷就提到希望以好表現打動安帥，並視重返代表隊及入選「大港腳」為個人目標。