奧運女足外　港隊乘勝追擊鬥巴基斯坦

巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈賽事，遠征塔吉克斯坦的香港女子足球代表隊周六（8日）將於E組次輪，面對巴基斯坦。港隊於首戰旗開得勝，一班球員信心大增，今場面對首輪淨吞4蛋的巴基斯坦，誓要乘勝追擊。（香港時間周六晚上7時開賽）

港隊首戰憑冼仲意和曾麗薇的入球，加上對手擺烏龍，以3比0擊敗東道主塔吉克斯坦，開了好局。主教練列卡度（Rambo）認為勝仗有助提升球員信心，令港隊在餘下賽事踢得更放。今場面對巴基斯坦，Rambo形容對手身體對抗能力更強，但仍希望港隊能夠主導場上形勢：「球員企位要更緊密，嘗試靠靈活走位，撕破巴基斯坦防線。」門將吳婉琪上場因傷退下火線，港隊今場或需改由吳卓蔚把守大關。

後衞冼仲意（Karis）上場接應角球頭槌頂入，成功為港隊在上半場已取得「燕梳球」，她表示十分開心，又指對上一次入球已經是很久以前。巴基斯坦首場大敗而回，但Karis認為對手踢法硬朗及直接，球隊需要小心應付，目標全取3分：「首先要喺身體對抗性方面做好，另外搶截、埋身方面要更清晰，盡量將失誤嘅機率減低；進攻上就需要更多耐性作控傳，把握每次埋門機會。」

世界排名161的巴基斯坦，年初曾於沙特阿拉伯舉行的4國賽中奪得亞軍，陣中部分主力在英格蘭及美國聯賽效力，惟王牌前鋒簡娜迪亞因傷無緣隨隊出戰。首戰巴基斯坦以0比4不敵強敵菲律賓，要保住出線資格，今場非勝不可。

【港隊預計正選陣容】

門將：1.吳卓蔚

後衞：9.鍾貝琪 3.馬澤純 2.冼仲意 21.蘇鎧霖

中場：15.曾柏同 6.陳詠詩 12.傅昭文

前鋒：22.陳綺馨 17.張煒琪 14.湛靜雯