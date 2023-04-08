藍月效應！高柏尼率般尼重返英超

周六(8日)凌晨英冠上演「曼市名宿對決」，結果由前曼城隊長高柏尼執教嘅般尼，作客以2比1擊敗由前曼聯看守主帥卡域克領軍嘅米杜士堡，提早7輪取得升班資格，意味下季英超將出現哥迪奧拿、阿迪達、高柏尼「曼城系」三師徒爭霸奇景。

排榜首嘅般尼今仗憑艾殊利班尼斯、干拿羅拔斯各建一功勝出，近4場聯賽贏3場，拋離第3位盧頓19分，兼踢少1場，由於盧頓僅剩6場聯賽，意味般尼提早肯定可以前2位，獲得直接升班資格，闊別一季之後，將於下季重返英超。

般尼能夠迅速取得升班席位，領隊高柏尼居功厥偉，呢位即將37歲嘅比利時少帥上年6月接手執教般尼，佢盡得「師傅」哥迪奧拿真傳，將般尼打造成一支攻守兼備球隊，屬於今季英冠入波最多及失波最少嘅球隊，表現超班，提早獲得英超席位，絕對實至名歸。

值得一提，阿仙奴領隊阿迪達曾經擔任曼城主帥哥迪奧拿副手，現時帶領兵工廠高居英超榜首，同哥帥爭奪王者之位，下季高柏尼加入戰團，「藍月亮」勢力愈來愈大。