米蘭雙雄齊失分　拿玻里贏波成最大贏家

周五(7日)深夜，意甲3大名牌球隊分途出擊，「米蘭雙雄」國際米蘭、AC米蘭不約而同和波失分，榜首拿玻里作客以2比1擊敗萊切，領先遲1日比賽嘅第2位拉素19分，向冠軍寶座又行近一大步。

3支勁旅同樣將於下周中出戰歐聯8強首回合賽事，今輪聯賽難免有所留力，即使拿玻里贏波，但過程亦好驚險，開賽18分鐘由迪羅倫素頂入打開紀錄，但換邊後冇耐，被萊切翼鋒迪法蘭斯高射入扳平。眼見拿玻里面臨失分嘅時候，萊切後衞加路「送禮」擺烏龍，造就拿玻里全取3分。

至於拿玻里嘅歐聯對手AC米蘭，就冇咁好彩，先有費奧倫斯射門中柱，踢到89分鐘由基奧特頂入，但球證睇完VAR後，指呢位法國老將犯手球在先，判入球無效，最終主場僅打和安玻里0比0。

國際米蘭同樣冇運行，即使開賽6分鐘就由魯賓高辛斯入波領先，但盧卡古飛頂中楣，放虎歸山，結果戰至90分鐘失守，被倒戈嘅簡達華射破大門，作客遭沙蘭力坦拿逼和1比1。

值得一提，國際米蘭嘅歐聯對手賓菲加亦喺葡超失分，主場1比2不敵波圖，明顯留力踢歐聯。