大師賽塌樹要腰斬！世界「2哥」被OUT爭冠夢碎

美國高球大師賽受到雷雨影响下，次天賽事有大樹倒塌，被迫腰斬，而世界「二哥」的北愛爾蘭名將麥艾萊想今年爭取美國大師賽圓「全滿貫」好夢夢碎，交出超標5桿成績被淘汰。

受到暴風雨來襲，奧古斯塔球場的17號洞有三棵大松樹被雷擊倒，幸而沒造成任何人員受傷，大會即決定中斷賽事，並於當地時間周六上午再繼續，但據當地天氣預報顯示，惡劣天氣會持續；這是自2020年以來首次要在周六才能完成次輪比賽。

上屆在美國大師賽獲得亞軍的北愛爾蘭名將麥艾萊，擁4個大滿貫錦標，生涯只欠這項錦標就能成為史上第6人贏過全部四大滿貫的球手，然而33歲的他在次輪賽事發揮差強人意，打出高標準5桿的77桿，兩輪成績為149桿(72-77)，高標準5桿，並列61位，難逃被淘汰的命運。

至於今年第二次參賽的高球傳奇老虎活士，受到腳患影響發揮未有太大改變，他於次輪完成了11洞賽事後，高於標準2桿，暫時並列50，處於淘汰邊緣。美國大師賽於36洞(即兩輪賽事)後，排名前50的球手(包括並列)可入圍第三輪競逐。

美國的高柏卡在比賽腰斬前，以低標準12桿的成績，暫列榜首。