曼聯入局慢　博半場和好路

周六(8日)晚英超早場，曼聯主場迎戰愛華頓。「紅魔鬼」上仗小勝賓福特，聯賽連續3場失分後終於重響勝鼓，全力護級嘅「拖肥糖」近4仗不敗，今仗作客奧脫福定必加強防守，曼聯主場勝率雖高，但佢哋近期早段表現慢熱，近5仗主場4次開半場和，半場和值博。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

英超前4戰況激烈，曼聯同兩大競爭對手紐卡素及熱刺纏鬥，上仗火併賓福特，憑拉舒福特重拾射門鞋，最終險勝1比0重返前4，今仗繼續主場乘勝追擊，不過中場卡斯米路仍要停賽，嚟緊下周中又要喺歐霸盃8強首回合主場火併西維爾，坦哈格要小心部署，好好分配兵力。

主場強勢但入局慢

曼聯主場威力十足，對上一次主場輸波已經係去年9月歐霸盃輸畀皇家蘇斯達，之後保持20勝3和強勁走勢，今仗贏面高，不過佢哋近期入局頗慢，近6仗5次開半場和，單計主場亦近5仗4次開半場和，半場和似乎係更佳選擇。

愛華頓夠體力穩守

另邊廂，英超下游護級大亂鬥戰火連天，愛華頓近4仗1勝3和，以27分排喺16位，僅以較佳得失球壓住同分嘅森林同般尼茅夫，就算奧脫福球場係龍潭虎穴都要諗辦法搶分，佢哋周中冇快車賽程，球員有較充沛體力應戰，定必加強防守，相信頂住半場唔難。

直播表

周六3:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 紐卡素噴射機

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周六3:30pm 韓職 FC首爾 Vs FC大邱

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周六5:45pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 西悉尼流浪者

無綫數碼頻道85

周六6:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 蒙沙

Now 638

周六7:00pm 德乙 漢堡 Vs 漢諾威

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周六7:30pm 英超 曼聯 Vs 愛華頓

Now 621、611

周六7:30pm 蘇超 些路迪 Vs 格拉斯哥流浪

Now 639

周六8:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 艾爾切

Now 632

周六8:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 史柏斯亞

Now 638

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 白禮頓

Now 621

周六10:00pm 英超 賓福特 Vs 紐卡素

Now 623

周六10:00pm 英超 富咸 Vs 韋斯咸

Now 624

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 車路士

Now 622

周六10:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 畢爾包

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周六10:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 博洛尼亞

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周日0:30am 英超 修咸頓 Vs 曼城

Now 621、611

周日0:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 基達菲

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周日0:30am 意甲 拖連奴 Vs 羅馬

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周日2:00am 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 鹿特丹斯巴達

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周日2:30am 德乙 海登咸 Vs 聖保利

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周日2:45am 意甲 拉素 Vs 祖雲達斯

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周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 維拉利爾

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周日3:00am 法甲 尼斯 Vs 巴黎聖日耳門

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