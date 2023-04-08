賽馬會菁英盃　港會和富大埔小將Show Time

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「賽馬會菁英盃」周六（8日）緊接於大埔運動場，上演A組分組賽賽事，由港會面對和富大埔。港會今場陣容變動不少，門將費查復任正選，羅賓士高與余毅行分任兩翼，汪雙財墮後支援單箭頭李小恆，里奧傷愈復出先列後備。大埔起用林志基把關，小將郭縉諾與加比爾鎮守後防，羅振庭客串防中，保連奴出任單箭頭。（on.cc東網周六下午3時直播）

港會正選：

1 費查 [GK]

7 羅賓士高

8 喜比特 [C]

12 周子謙

14 吳子聰

17 汪雙財

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

28 莊馬仕

31 余毅行

後備：

21 馮朗軒 [GK]

4 杜國樑

6 亞當貝利

11 中村俊輔

23 布斯彼

26 里奧

和富大埔正選：

66林志基 [GK]

2 佐敦查維斯

6 羅振庭

7 王力威

10 雷仙奴

18 彭欽蓬

20 保連奴

31 翁煦濤

33 加比爾 [C]

67 利馬

77 郭縉諾

後備：

94謝家榮 [GK]

5 關健朗

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

19 趙少維

23 黃子俊

37 熊健沂

「賽馬會菁英盃」周六（8日）於大埔運動場上演A組尾輪賽事，由港會面對和富大埔。兩軍雖然已無緣出線，但雙方的年輕小將們為爭取表現，絕對不會放軟手腳，把握寶貴上陣機會，力爭在球迷面前踢出精彩賽事。

港會上場在「賽馬會菁英盃」1比5不敵冠忠南區，為球隊破蛋的汪雙財表示，球隊未有被敗仗影響信心，又指今場即使是例行公事，但全隊仍會做針對性部署，力爭搶分而回。「阿財」坦言大埔前中後各有外援坐鎮，實力比港會優勝，相信本場惡戰難免：「之前聯賽主場對住大埔，我哋都幾乎輸埋，所以睇得出大埔實力高過我哋，加上呢場仲要喺大埔場踢，絕對唔易踢。」

由於港會已出線無望，今場會是本季最後1場「賽馬會菁英盃」賽事，余毅行（Brad）就期待披甲，表示會好好珍惜落場機會。談到球隊本季3次面對大埔未嘗一敗，Brad謂往績為球隊上下增添信心，惟強調對方外援加比爾及保連奴能力出眾，有力為球隊帶來威脅：「加比爾除咗好守得之外，死球助攻都好有威脅，保連奴亦都幫佢哋入咗好多波。」陣容方面，今場溫俊及福保羅累積5面黃牌停賽，里奧則有望復出。

國際賽期後，和富大埔以2比3負於深水埗，同樣無緣晉級的大埔，今季最後一次出戰「賽馬會菁英盃」，陣中不少年輕球員，都在分組賽中獲得上陣機會，初嘗征戰頂級聯賽的滋味，主教練李恆滙喜見一班U22小將們有所成長，更點名指郭縉諾及張力行進步明顯。「滙Sir」承認大埔今季每逢遇上港會都難佔到甜頭，希望今場表現能有改善，惟他提到球隊近期傷病情況較為嚴重：「呢場係好希望贏得清脆，但我哋嘅隱憂係好多職球員病咗，要睇下到時情況如何。」馮冠鳴則因累積黃牌夠數要停賽，好消息是利馬坐完波監，今場有望復出。

兩軍首循環交手，大埔在領先情況下，最終反輸港會2比4，陣中U22球員彭欽蓬（Ivan）就指教練已提醒今場有必要做好防守，小心對手反擊。今季在「賽馬會菁英盃」 屢獲出場機會的Ivan，就認為自己表現比季初有改善：「冇一開始咁緊張咁怯場，但仍可以做得更好，要畀多啲自信自己，希望呢場可以參與更多，力爭貢獻入波或助攻。」