比堤：紅魔食「拖肥」賀復活

雖然曼聯前一仗對紐卡素時表現差勁，但周中面對賓福特成功重返勝軌，這場勝仗亦令他們領先熱刺3分，更有踢少1場的優勢。

紅魔領隊坦哈格要求球員交出反彈表現，而他們亦為自己爭回一口氣，也展現出激情。這位荷蘭教頭作出一些調動，以查頓辛祖正選出任左翼位置，沙比薩則擔任較為進攻的角色，韋格賀斯先列後備。縱使他們的表現稱不上完美，但我認為這些調動奏效，而拉舒福特亦理所當然地，再一次成為球隊的贏波功臣。

曼聯今仗主場對愛華頓肯定是一場硬仗，事關拖肥糖自戴治領軍後，展現出強大的拼搏精神。他為球員注入永不言敗的態度，周中面對熱刺時，米克堅尼於比賽末段的扳平入球，已證明了這一點。

愛華頓近4場聯賽不敗，但我認為雖然在戴治的帶領下球隊相當落力，但球員質素一般，尤其欠缺創造力，今季目前為止只入23球，成為其中一支聯賽入波最少的球隊。球隊首席射手迪馬雷格雷亦只入4球，所以他們今仗作客奧脫福，料將難以撕破曼聯的防線。

事實上，曼聯今周對賽愛華頓的賽事安排於熱刺的比賽前進行，令他們有機會取得6分領先優勢，令熱刺飽受壓力。紅魔今仗將會戰鬥到底，雖然我認為他們出現疲態，但由於前線擁有拉舒福特這個強大的進攻武器，預計紅魔可於主場擊敗拖肥糖。