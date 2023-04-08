賽馬會菁英盃　和富大埔兩球挫港會埋齋　

「賽馬會菁英盃」周六（8日）緊接於大埔運動場，上演A組分組賽賽事，由港會面對和富大埔。今場屬於兩隊在「菁英盃」的最後一戰，最終大埔憑保連奴及黃子俊下半場各建一功，以兩球擊敗港會，兼力壓對手以小組第3名完成賽事。

港會今場陣容變動不少，門將費查復任正選，羅賓士高與余毅行分任兩翼，汪雙財墮後支援單箭頭李小恆，里奧傷愈復出先列後備。大埔起用林志基把關，小將郭縉諾與加比爾鎮守後防，羅振庭客串防中，保連奴出任單箭頭。

兩隊賽前已篤定出局，今場踢得更放，7分鐘港會先有埋門機會，羅賓士高開出角球，大埔後防解圍不遠，喜比特勁射被門將林志基撲出。16分鐘輪到大埔反擊，王力威起腳被費查擋出，雷仙奴補射又被積施利護空門。35分鐘港會錯失黃金機會，李小恆接應喜比特傳送，單刀無功而還。3分鐘後隨着雷仙奴門前連番起腳，先後被對方守衞蕭嘉明、門將費查化解，半場暫時踢成0比0。

大埔易邊後換入趙少維加強攻力，48分鐘隨即有所斬獲，利馬開出角球，加比爾頭槌二傳，保連奴門前加多頭頂入，大埔領先1比0。66分鐘大埔再接再厲，雷仙奴禁區頂射門僅僅柱邊出界。4分鐘後雷仙奴壓落底線傳中，保連奴撞射卻未能命中目標。1分鐘後保連奴埋門，再次被蕭嘉明於白界線前解圍。港會大難不死，76分鐘差點扳平，亞當貝利罰球斬入禁區，蕭嘉明於禁區內無人看管下射高。補時階段，後備入替的黃子俊單人匹馬殺入禁區射入，最終大埔以兩球擊敗港會，順利全取3分。

港會今場落敗，不過主教練東尼咸美頓（Tony）指球隊已篤定出局，因此未對賽果感到介懷，並坦言球隊人腳不整，又要顧及輪換，直言已派出最好的陣容應戰：「有啲球員因為受傷或者唔同原因無辦法出戰，所以我哋已經盡可能派最好嘅人腳去踢。」此外，Tony透露溫俊，福保羅及菲杜化等大部份主力將會在下場聯賽復出，

大埔是役全取3分，今季首次擊敗港會，主教練李恆滙指對方防線作出輪換，認為球隊在陣容深度較佳下成功取勝。談到季尾目標，「滙Sir」表示會繼續爭勝，鼓動球員不斷進步。