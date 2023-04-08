賽馬會菁英盃　連續兩場入波　黃子俊：信心大咗

和富大埔周六（8日）於大埔運動場，出戰「賽馬會菁英盃」A組分組賽最後一場賽事，後備入替的翼鋒黃子俊，於補時階段為球隊埋齋，帶領球隊以兩球擊敗港會。賽後「黃子」表示十分開心，又承認上場攻入職業生涯「開齋波」後，令自己信心大增，希望接下來能夠在聯賽再有斬獲。

27歲翼鋒黃子俊在上場對深水埗的「賽馬會菁英盃」，成功攻入職業生涯首球，今場後備入替後，再於補時階段獨力殺入禁區後起腳得手，連續兩場賽事有份入波，賽後他亦表示十分開心：「上場入完波信心係大咗，加上見到對方體力不繼，所以嗰球推入禁區後，正常係會傳嘅，但都試下起腳，個吓射完都有信心。」球隊雖然贏波但最終未能出線，僅以第3名完成今屆「賽馬會菁英盃」，「黃子」則指感到有點可惜，認為表現介乎合格與不合格之間。

「黃子」今季重返超聯並加盟和富大埔，暫時各項賽事為球隊上陣13次，取得2入球、1助攻，但他卻對自己表現未太滿意：「今次重返超聯最大目標係入波，始終之前踢過都未試過，好彩都算完成咗；但始終上陣時間唔算太多，狀態都有啲飄忽，嚟緊最後3場希望繼續有機會落場，喺聯賽入到1球，同埋幫球隊拎晒9分，喺聯賽排名再升高啲。」