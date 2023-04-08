賽馬會菁英盃　理文再遇冠忠南區 力爭首名

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「賽馬會菁英盃」周日（9日）於將軍澳運動場，爆發A組最後一輪賽事，由理文火併冠忠南區。理文自由曾昭達接手後，曾於聯賽擊敗南區，打破今季碰頭不勝魔咒；至於挾5連勝走勢的南區，同樣狀態火熱，兩軍為爭奪小組首名出線資格，必有一番激戰。（on.cc東網周日下午3時直播）

已鎖定4強席位的理文，賽前於A組7戰取5勝1和1負成績，僅落後榜首南區兩分，要爭首名資格出線，今場就必須贏波。「黃黑軍團」國際賽期前在聯賽遭東方逼和，可幸最終沒有對爭冠造成太大影響，暫代主教練曾昭達就認為今場首要任務，是爭取重返勝軌：「希望以贏波為目標，為面對之後嘅賽事打番支強心針。」「達Sir」認為相比起南區，理文U22球員整體上陣不多，經驗較為輸蝕，但相信經過2月聯賽擊敗南區一役之後，球員信心會有所提升。

即將迎來18歲生日的梁羿童（Tony），今季首次獲提拔至1隊，並頻頻在預備組賽事上陣，與不少具港超經驗的對手碰頭，對於由青年軍賽事轉戰預備組，Tony這樣表示：「係有好大唔同，但今季一直有跟一隊操練，都適應到比賽強度，希望準備好啲，證明畀教練睇我係踢到比賽。」他續指期待為一隊上演地標戰的時刻，並強調無論面對任何對手，理文都會全力爭勝。

南區上場於「賽馬會菁英盃」火力全開，以5比1大炒港會，國際賽期之後繼續保持佳態。今場南區只要保持不敗，就可以鎖定小組首名，惟主教練鄭兆聰（Ricky）強調球隊的爭勝心不會變，並希望延續近期出色進攻表現：「知道理文球員速度好快，喺防守方面都唔想畀太多空位對手，但我哋有波嘅時候，會希望喺進攻做好啲，踢得更放。」小將游卓峰上場因傷退下火線，賽後證實骨折今季提早收咧，Ricky承認在U22球員調動上會有影響，此外劉學銘亦累積5黃需要停賽。

今季受傷患影響的南區U22球員冼柏德，近期已復出重投操練，這位年輕翼鋒形容已急不及待想重返綠茵場。「阿德」認為理文作為聯賽爭標分子，實力強勁，形容每次交手都是極大挑戰：「佢哋係本地聯賽嘅勁旅，我覺得就算今季交手贏過3次，但每次對親都係一個新挑戰，但南區有信心，因為我哋係有能力再贏對手。」

【兩隊預計正陣容】

理文

門將：92.鄧梓朗

後衞：30.梁羿童 3.徐宏傑 5.余煒廉 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 16.顏樂楓 24.鄭進泓

前鋒：8.艾華頓 22.加維蘭 91.基華尼頓

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 12.杜馬思 16.翟廷峯

中場：27.盧錦宏 6.基斯 11.佐佐木周

前鋒：21.冼柏德 17.慕沙 7.史提芬彭利拿