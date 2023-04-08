奧運女足外　港隊兩球挫巴基斯坦　兩戰全勝

香港女子足球代表隊周六（8日）出戰第2場巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈賽事，與巴基斯坦交手。最終港隊雖然有鍾貝琪射失12碼，但仍憑朱寶恩換邊後先開紀錄，加上對手「擺烏龍」，以2比0擊敗對手，全取3分。

香港隊今場改以吳卓蔚把守大門，鍾貝琪及冼仲意鎮守中路，曾柏同，傅昭文及陳詠詩組成中場鐵三角，支援張煒琪攻堅。13分鐘，曾柏同禁區附近犯手球，對方主射罰球未能命中目標。33分鐘，球證指梁匡蕎禁區內被對手侵犯，港隊獲得12碼，可惜鍾貝琪主射高出，錯失先開紀錄的機會。2分鐘後，梁匡蕎推入禁區射門，仍然無法攻破對方門將十指關。41分鐘，冼仲意禁區頂主射罰球，被巴基斯坦門將沒收，兩隊半場互無紀錄。

港隊換邊後繼續向巴基斯坦施加壓力，惟未能取得入球。眼見遲遲未能打開紀錄，港隊於59分鐘換入朱寶恩，加強中場活力。71分鐘，張煒琪禁區頂附近起腳高出。73分鐘，朱寶恩左路窄位起腳，巴基斯坦門將白界外才接回皮球，球證判入球有效，令港隊領先1比0。90分鐘，陳詠詩右路傳中，對手解圍不慎「擺烏龍」，港隊贏2比0完場，下周二（11日）會與菲律賓交手。