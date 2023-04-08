瘋狂浪費機會　曼聯照贏愛華頓

英超早場，曼聯主場火併愛華頓，雖然前線多人瘋狂浪費機會，但仲有麥湯米尼同安東尼馬迪爾上下半場各建一功，協助「紅魔鬼」贏2比0全取3分，聯賽2連勝。

曼聯仲要部署嚟緊歐霸盃8強首回合對西維爾，今仗變陣出擊，收起華拉尼，隊長哈利馬古尼復任正選，勞基梳爾養傷，由杜維爾馬拉西亞踢左閘，前鋒線韋格賀斯退居後備，拉舒福特任單箭頭，沙比薩作攻中拍住查頓辛祖同安東尼馬菲奧斯。

雙方踢法開放，曼聯頻頻搶攻，愛華頓亦非全軍退守，憑小將艾利斯森斯同迪馬雷格雷打快攻，令後防暴露唔少空位，曼聯早段有4次必入球機會，包括拉舒福特同安東尼馬菲奧斯各1次單刀失機，另安東尼馬菲奧斯射中柱，同埋雲比沙卡射空門斜出，對方愛華頓亦有艾利斯森斯射斜。

前線隊友瘋狂浪費機會，麥湯米尼於36分鐘接應表現沉靜嘅查頓辛祖直線妙傳，近門射破比克福特十指關，為曼聯先開紀錄成1比0完半場。

下半場開波冇耐，坦哈格換走安東尼馬菲奧斯，由安東尼馬迪爾入替，呢個調動果然有效，安東尼馬迪爾71分鐘接應拉舒福特靚交射入，為曼聯攻入「燕梳球」成2比0，臨尾換入養傷多時嘅基斯甸艾歷臣，最終保持勝局完場。