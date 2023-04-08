孫興民英超100球　熱刺挫白禮頓

英超周六上演爭4關鍵戰，熱刺主場迎戰白禮頓，熱刺憑孫興民射入英超第100球領先，一度被白禮頓扳平，哈利卡尼末段攻入致勝球，助熱刺贏2比1全取3分，力追曼聯及紐卡素。

主場出擊嘅熱刺擺大個頭，哈利卡尼、孫興民拍住古路施夫斯基搶攻，李察利臣暫列後備，白禮頓繼續有「三球王」三笘薰領軍，佢同孫興民兩位新舊亞洲天王同場較量。

開賽10分鐘孫興民率先發威，接應比列錫助攻射破白禮頓大門，征戰英超8個球季第100球。白禮頓展開反擊，三笘薰一度攻破熱刺大門，但手球在先被判詐胡。

其後熱刺防線頻頻受壓，包括阿歷斯麥亞里士打射門被洛里斯飛身撲出，又有摩西斯卡些度勁射中柱，一次角球機會，走漏李維士鄧克頭槌破網，34分鐘白禮頓扳平1比1。

下半場白禮頓繼續施壓，韋碧克勁射省中隊友手部入網，手球在先又唔算數，59分鐘出現罕見一幕，白禮頓領隊迪薩比同熱刺主帥斯特里尼雙雙食紅牌被逐出場，兩隊變成「無人駕駛」。

80分鐘，三笘薰中場失誤，孫興民送賀積查治落底傳中，哈利卡尼勁射破網，熱刺贏2比1完場。