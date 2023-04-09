夏蘭特超級倒掛入波　曼城炒修咸頓8連勝

近期狀態巔峰嘅曼城，周日(9日)凌晨英超繼續大開殺戒，挪威前鋒艾寧夏蘭特復出即入2粒，包括一記超精彩嘅倒掛金勾入波，帶領「藍月亮」作客4比1大炒修咸頓，喺各項賽事錄得8連勝佳績，其中6場仲係贏3球或以上，最後衝刺嘅霸氣唔講得笑！

曼城周中要喺歐聯大戰拜仁慕尼黑，不過今仗照樣全力出擊，完半場前奇雲迪布尼傳中，艾寧夏蘭特泰山壓頂頭槌先開紀錄。換邊後曼城愈戰愈勇，基亞利殊58分鐘連環射門得手，10分鐘後佢左路傳中，衝前咗嘅艾寧夏蘭特即轉身施展倒掛抽入。修咸頓之後由馬拉破蛋，但祖利安艾華利斯75分鐘射入12碼，助曼城大勝4比1。

連埋今場2個入波，艾寧夏蘭特今季英超已入30球，成為英超史上用最短時間(27場)入30球嘅球員，領隊哥迪奧拿賽後大讚佢有「球王級」表現：「球壇過去20年有2個神奇嘅前鋒──美斯同C朗拿度，艾寧夏蘭特就係呢個水平，佢入咗好多好多波，以佢嘅年紀嚟講賽在難以置信。」

曼城各項賽事已經連贏8場，依家喺英超落後榜首阿仙奴5分，周三(12日)凌晨亦要喺歐聯8強首回合迎戰拜仁慕尼黑，英足盃又已經殺入4強，有望向「3冠王」目標進發。