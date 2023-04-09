皇馬不敵維拉利爾　華維迪停車場襲擊巴爾拿

周日(9日)凌晨西甲賽事，皇家馬德里喺2度領先情況下，主場以2比3不敵維拉利爾，依家落後榜首巴塞隆拿12分兼踢多1場，衞冕機會渺茫。今場賽後更發生駭人事件，據報皇馬中場費達歷高華維迪，賽後喺停車賽襲擊維拉利爾球員阿歷士巴爾拿，隨時有嚴重後果。

皇馬近期表現不穩，今場16分鐘靠柏奧托利斯擺烏龍領先，但39分鐘被卓禾斯追平；48分鐘雲尼斯奧斯祖利亞再為皇馬領先，可惜後防唔爭氣，最後20分鐘連失2球反輸2比3，近7場聯賽第4度失分，要追趕榜首巴塞隆拿機會渺茫。

西班牙傳媒賽後爆出重磅消息，皇馬嘅烏拉圭中場費達歷高華維迪，完場後喺停車場等維拉利爾球員上隊巴，期間更出拳打向阿歷士巴爾拿。兩人今場曾經口角，不過消息指佢哋結怨係喺今年1月西盃，當時華維迪女友一度懷疑腹中BB夭折(事後檢查證實健康)，有傳阿歷士巴爾拿當時曾喺場上嘲諷：「喊啦！你個BB唔會出世啦！」報道指費達歷高華維迪今次襲擊阿歷士巴爾拿前，曾大聲呼喝：「你點樣講我個仔，再講多次！」

據報維拉利爾方面有錄影證據影到事發經過，但未打算提出起訴，等阿歷士巴爾拿決定要點做，維拉利爾新聞官薛斯高一度喺社交網留言：「華維迪，暴徒同懦夫！」但好快就刪除訊息。