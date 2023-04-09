首都雙雄發威　拉素羅馬奪歐聯入場券在望

今季意甲大變天，除咗拿玻里高居榜首捧盃在望之外，「首都雙雄」拉素、羅馬亦強勢崛起，於周日(9日)凌晨聯賽齊奏捷，分別佔據第2、3位，奪取下屆歐聯入場券形勢一片大好。反觀傳統三巨頭祖雲達斯，米蘭雙雄今輪齊失分，風光不在。

羅馬憑保羅戴巴拿開賽8分鐘射入12碼，作客以1比0擊敗拖連奴，取得2連勝升上第3位，領先第5位國際米蘭2分。羅馬積弱多年，2年前由摩連奴接手執教後，成績穩步上揚，上季奪得歐協聯冠軍，今季已打入歐霸盃8強，將於周中凌晨首回合作客飛燕諾。摩連奴最大心願係協助球隊重返歐聯賽場，依家距離目標又行近一步。

至於拉素憑米連高域沙域、薩卡尼各入1球，主場以2比1擊敗祖雲達斯，取得3連勝，位居第2位，雖然落後拿玻里16分，但領先第5位國際米蘭7分，以前4位身份出戰下屆歐聯應該好穩陣。

值得一提，今仗貢獻1助攻及1入波嘅拉素翼鋒薩卡尼今季意甲已有10球進帳，成為惟一聯賽入波達雙位數嘅意大利本土球員，意軍主帥文仙尼應該要考慮重召呢位27歲猛將。