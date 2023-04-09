英超護級戰　列斯聯可速破水晶宮

英超護級搶分戰，列斯聯主場火併水晶宮，列斯聯上仗雖險勝森林，但距離降班線優勢唔多，絕對不能鬆懈，水晶宮上仗重響勝鼓，依家比列斯聯多1分，不過佢哋後防不穩始終係大問題，近5仗全部先失波，列斯聯「第一隊入球」博得過。(Now 621周日晚9時直播)

列斯聯早前經歷換帥，新領隊查維加西亞護級責任重大，早前英足盃不敵富咸出局，餘下時間可以專心護級，佢哋上周中護級6分波擊敗森林，士氣大振，今仗惡戰水晶宮，射手班福特繼續孭重飛，積夏里遜近4仗入3球，腳風頗順，而且球隊踏入2023年主場只係輸過1場，今仗主場出擊，為搶分護級唔會手軟。

韋費特沙夏有傷上陣成疑

水晶宮喺老帥鶴臣出山領軍之下，首仗即以2比1擊敗李斯特城取得寶貴3分，亦係球隊2023年首場勝仗，贏波後暫時有30分在手，但係進攻靈魂韋費特沙夏半場傷出，賽前消息話佢今仗缺陣，情況不妙，睇番佢哋餘下賽程，除咗對熱刺、富咸同白禮頓3場，其餘全部都係護級戰，不過最大問題係後防不穩，近5仗全部先失波，包括上場贏李斯特城都係先落後，今場先失波唔奇。

直播表

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周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 水晶宮

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周日9:00pm 法甲 阿些斯奧 Vs 歐塞爾

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周日10:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 卡迪斯

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周日10:45pm 荷甲 阿積士 Vs 幸運薛達

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