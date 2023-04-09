比堤：紅軍主場穩陣可拆「廠」

阿仙奴還有9輪聯賽，就可以達成他們的英超冠軍夢，不過我視今仗為兵工廠於兩周後惡鬥曼城前的巨大難關。

雖然利物浦作客表現差勁，但主場所向披靡。根據我球員時代的經驗，當你走到球員通道，看到「這是晏菲路」的標記，以及聽到現場球迷的熾熱打氣聲後，你就會感到這間球會輝煌的歷史。如果你還未準備好的話，最好就不要落場比賽了。

阿仙奴近7場聯賽全勝，亦是英超作客成績最好的球隊，加上加比爾捷西斯經已強勢復出。上輪面對列斯聯一仗中他更梅開二度，我認為他的走位及跟隊友的串連，有能力為利物浦不穩的防線帶來麻煩。同時，我亦相信他及辛真高能成為其他隊友的榜樣，事關他們曾經踢過這些關鍵賽事，知道怎樣去處理壓力。

然而，威廉沙列巴的缺陣對球隊帶來嚴重影響，因為他是後防相當值得信賴的一員。替補的洛賀丁表現不錯，但他未達到威廉沙列巴的水平，今仗面對利物浦一眾前鋒將飽受壓力，所以我擔心他有機會出現失誤。今場比賽對中場中路位置的格列沙加及湯馬士柏迪來說十分重要，因為他們一定要好好保護一班守將，確保利物浦幾位踢法多元化的前鋒，難以得到任何突破機會。

然而，我認為一眾阿仙奴球員難以在全場90分鐘、完全凍結紅軍鋒將，老實說，我預計主隊紅軍將可擊敗兵工廠，令曼城後上奪冠機會大增。