【人物誌】迪歷特重生　防線炸彈變身遠射王

周六(8日)晚德甲，拜仁慕尼黑作客以1比0擊敗弗賴堡，報番上仗德國盃8強被對手淘汰之仇，今仗主角一定係拜仁中堅馬菲斯迪歷特，呢位荷蘭國腳離門超過30碼遠射入網，近1個月兩次喺幾乎同樣距離轟入世界波，成為拜仁新破門武器。

馬菲斯迪歷特今仗表現攻守兼備，3次地面爭波都勝出，14次爭頂贏7次，仲有4次解圍、1次攔截，最重要係51分鐘入波，為拜仁慕尼黑一箭定江山，領先第2位多蒙特2分。

現年23歲嘅馬菲斯迪歷特少年得志，4年前以7,500萬歐元(約6.4億港元)轉會費由阿積士加盟祖雲達斯，但經常出現甩漏成為防線炸彈。不過，呢位荷蘭天才中堅上年夏天轉投拜仁慕尼黑後獲得重生，唔止防守穩陣，並具備出色後上入波能力，包括季初對波琴頭槌破網。

馬菲斯迪歷特近期更變身遠射王，繼3月德甲對史特加，遠射入網之後，今仗又重施故技，唔少網民認為佢射波有昔日荷蘭「重炮手」朗奴高文影子，成為拜仁新進攻點。