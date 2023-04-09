賽馬會菁英盃　理文3比3逼和冠忠南區

「賽馬會菁英盃」A組周日（9日）上演大戰，理文於將軍澳運動場跟冠忠南區正面交鋒。最終理文憑基華尼頓補時階段取得入球，以3比3逼和對手次名出線，4強會對周一（10日）東方對傑志的勝方，首名出線的南區就會對標準流浪。

理文今場由袁皓俊把關，施沙首度擔正，顏樂楓，亞哥斯達及鄭進泓組成中場鐵三角支援艾華頓及加維蘭攻堅；南區方面，川瀨浩太及杜馬思鎮守中路，基斯及容昊控制中場，慕沙擔正爭取入球。

3分鐘，艾華頓開出角球，馮慶燁頂中楣，加維蘭補中成1比0，助球隊快速打開紀錄。11分鐘，加維蘭接應直線起腳，省中川瀨浩太彈出底線。10分鐘後，艾華頓中路控甩，南區策動反擊，佐佐木周送出直線。艾華起腳射成1比1。39分鐘，南區反擊機會，慕沙推過馮慶燁後一射入網，南區反超2比1。3分鐘後，艾華頓右路推大位起腳遠柱入網，為球隊追成2比2完上半場。

理文換邊後立即調入中村祐人以及基華尼頓加強攻力，於51分鐘幾乎見效，亞哥斯達右路傳入中間，基華尼頓勁射被伍瑋謙奮力救出。這位巴西前鋒其後幾次埋門，但都被伍瑋謙成功化解。戰至67分鐘，南區換入史提芬彭利拿，嘗試爭取入球。

73分鐘，後備入替的鞠盈智開出角球，杜馬思頂中柱彈出。2分鐘後，史提芬彭利拿交出妙傳，助攻艾華梅開二度，南區再次領先。隨後理文傾力反撲，可惜加維蘭，鄭兆均及基華尼頓先後攻門都未能取得入球。眼見南區即將取勝之際，基華尼頓補時階段門前建功，助球隊追平3比3完場。