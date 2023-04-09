賽馬會菁英盃　艾華梅開二度：踢港隊獲益良多

冠忠南區周日（9日）於將軍澳運動場，出戰「賽馬會菁英盃」A組分組賽最後一輪賽事，最終以3比3打和理文，順利以首名晉級4強。當中艾華今場表現出色，個人更加梅開二度，賽後這名射手認為早前為港隊出戰國際賽令自己獲益良多，希望今季可以達成攻入10球的目標。

31歲的艾華近況弗爆，連同今場對理文梅開二度，已經連續3場取得入球，賽後他表示十分開心，認為這屬於勤力的成果，又不忘感謝隊友的幫助，期望自己可以達成季前定下的入球目標：「季初目標係入10球，呢家已經入咗8球，仲有2球，當然我都明白唔容易，但我會繼續推動自己。」南區出線後4強將面對標準流浪，艾華認為對手近況出色，球員亦逐漸上力，加上雙方之前更要連續於聯賽、「足總盃」交手，預計不會易踢。

來自喀麥隆的艾華，早前趕及入籍並隨即為港隊，在3月份國際賽期出戰兩場國際友誼賽，他承認對自己幫助很大：「國際賽事嘅水平好高，完全係另一種層次，我喺呢次旅程學到好多嘢，絕對會令我之後表現更上一層樓。」艾華續指只要自己在季尾繼續交出好表現，有信心在6月份國際賽期甚至之後的港隊比賽，可以再次得到主教練莊恩安達臣的徵召。