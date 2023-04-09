耶穌仔復出如虎添翼　兵工廠轟炸晏菲路

周日(9日)晚英超壓軸大戰，利物浦主場火併「兵工廠」阿仙奴。利物浦今非昔比，老化問題嚴重，相反「1哥」阿仙奴聯賽7連勝，勒都勒唔住，前鋒加比爾捷西斯更重拾射門鞋，為衝冠必定乘勝追擊，客勝有計。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

利物浦近年成功與其逼搶戰術奏效有關，但隨着中場佐敦軒達臣、堤亞高艾簡達拿等年紀漸大兼多傷患，法賓奴泰華利斯今季失準，導致中場補位不力，令兩閘阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣壓上助攻時，暴露更多空位被對手強攻，導致防線風聲鶴唳。

利物浦正值魔鬼賽程未回氣

況且，紅軍近期又迎來魔鬼賽程，先係作客曼城領先之下，竟然反輸1比4，上仗造訪車路士亦互交白卷，狀態曳之餘，連場大戰未回到氣。

榜首阿仙奴喺各項盃賽出局後，反而因禍得福可專心聯賽，近7仗聯賽全部贏晒，而且攻擊點眾多，除咗兩翼加比爾馬天尼利及布卡約沙卡持續大勇外，格列沙加、馬田奧迪加特、賓韋特等輪流建功，而冬窗先加盟嘅李安度杜沙特屢有助攻。

至於養傷多時嘅箭頭加比爾捷西斯，上仗對列斯聯復任正選更梅開二度，衝線階段有「耶穌仔」回勇，如虎添翼。未計今輪，阿仙奴打多1場下領先曼城8分，為爭標唔會留手，對住態沉嘅紅軍可再下一城。