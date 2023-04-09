希斯基：鳳凰無懼墨城　有力搶分

墨爾本城近幾周的表現未如理想，連續兩場只能跟對手打成平手後，周三總算成功於墨爾本打吡戰中勝出，預計士氣會有所提升。

我認為前領隊基斯諾保於去年11月離隊後，球員自此未能踢出較早前的高水平，表現亦欠穩定。這是領隊維杜錫需要解決的問題，他最重要的工作，是令全隊上下為每場比賽做好心理準備，事關球隊如今仍然處於聯賽榜首位置。

然而，我認為他們已於墨爾本打吡中交出近期的最佳表現。艾登奧尼爾今季表現出色，不但主宰中場，更充滿力量、激情及展示出最重要的個人質素。他兩個入球盡顯身價，絕對有能力製造威脅。艾登奧尼爾最近也首次入選澳洲國家隊，我認為他目前信心十足。

然而，威靈頓鳳凰也不是省油的燈。這支新西蘭球隊近兩場聯賽盡墨，但今季整體表現十分好。前鋒奧斯卡沙華達是澳職其中一位最炙手可熱的射手，雖然今季才正式登陸澳職，但近16場上陣的聯賽一共攻入令人難以置信的13球。我球員時代也曾轉戰澳職，我深知要那麼快就適應環境，是一件相當困難的事，而他的表現，令我留下非常深刻的印象。

由於克拉利夫於左路既能夠自己取得入球，又可以為隊友製造機會，威靈頓鳳凰陣中的確有很多進攻武器，可以為墨爾本城帶來麻煩，所以我認為今仗最終雙方會兩敗俱傷，各得1分而回。