【有片】利物浦逼和阿仙奴　旁證開肘打人！

周一(10日)凌晨英超重頭戲，榜首阿仙奴喺領先2球優勢下，作客被利物浦逼和2比2，爭標路上遇上重大打擊。今場比賽球證執法再引起爭議，有片段影到旁證喺半場期間，開肘打向利物浦左閘安德魯羅拔臣頭部，英國職業裁判員公司(PGMOL)已表明會調查呢次罕見事件，動粗旁證將面臨長期停賽處分。

決心十足嘅阿仙奴今場早段反客為主，加比爾馬天尼利8分鐘喺中路突破快腳射入，呢位巴西翼鋒28分鐘轉做助攻，左路傳中畀加比爾捷西斯頭槌頂成2比0。利物浦之後如夢初醒，加強進攻下逐步搶番控制權，完半場前3分鐘由穆罕默德沙拿近門射入追番1粒。

下半場高潮迭起，利物浦54分鐘博到12碼，可惜穆罕默德沙拿操刀貼柱而出，「紅軍」一直攻到87分鐘終於有收穫，阿歷山大阿諾特右路底線突破傳中，羅拔圖法明奴近門頂入2比2。利物浦補時階段再有黃金機會，但被蘭斯達爾連番神救擋出，最終踢成2比2平手。

和波戰果兩腳俱傷，阿仙奴痛失爭標關鍵2分，利物浦同前4距離亦去到12分，不過賽後焦點就落喺旁證赫斯達基斯身上，據報喺半場完結期間，安德魯羅拔臣走向佢身邊投訴，赫斯達基斯竟然起右肘打安德魯羅拔臣下巴位置，主球證保羅泰亞尼之後更向安德魯羅拔臣出示黃牌。

今次動粗片段被《天空體育》影到，引起極大回響，前英格蘭國腳瑟頓表示：「我唔知旁證諗緊乜，但佢一定要被罰停賽，我冇印象以往發生過咁樣嘅事。」前英超球證希斯亦指有必要重罰赫斯達基斯：「如果證明佢(旁證)係故意開肘，我認為佢要有同阿歷山大米祖域(推球證)一樣嘅結果(停賽8場)。」

利物浦領隊高普賽後就唔想多講：「我聽聞有呢件事，但我睇唔到，如果真係發生，影像會說明一切。」PGMOL賽後就發聲明，話已得悉有呢次衝突事件發生，將會進行調查。