魯特今年終於「開齋」捧走生涯第10冠

近年表現搶鏡的挪威新星魯特，周日在埃斯托利爾公開賽迎來生涯第10個ATP排名賽錦標，這也是他今季「開齋」首捧冠軍寶座。

被視為下一個「泥地王」的魯特在男單決賽以直落兩盤6比2、7比6(7比3)擊敗老友奇文洛域(Miomir Kecmanovic)，保持今個比賽以不失一盤的強勢奪冠，終結了近9個月的錦標荒。「感覺太好了，這是我首次在這裡捧盃，我相信第一次是帶來運氣，這個獎盃對我來說很特別，也很重要，我已經好幾個月沒有捧盃。」

這也是魯特生涯贏得10個排名賽中的第9個泥地錦標，其世界排名亦將跳升一級至第4位，下一站將爭逐蒙地卡羅大師賽，這位4號種子首圈輪空，直入次圈。魯特是在西班牙的拿度網球學院訓練，他最近接受訪問時坦言常記着東尼教練（拿度叔叔兼前教練）的訓示：「當我去到馬略卡學院，首次看到他與青年球員訓練，拿着計時器，他表示新一代的比賽就要比拿度及祖高域年青時期更要快，你才有機會走到世界前列。」魯特暫時未贏過拿度或祖高域，而去年他在法網決賽遇上「泥地王」拿度，屈居亞席，今季暫未有機會與這兩大天王碰頭。

至於溫網女單亞軍突尼斯名將積芭，在WTA查爾斯頓網賽以直落兩盤7比6(8比6)、6比4力挫瑞士的賓錫絲，為一年前在此站決賽失利而成功復仇，並且捧走今季首冠，同時也是生涯第4冠。