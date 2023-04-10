賽馬會菁英盃　有你無我！東方火併傑志

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「賽馬會菁英盃」B組最後一輪出線生死戰，周一（10日）於旺角大球場一觸即發，由東方火併傑志。東方派出鍾凱文、黃皓雋及柏拔3位U22球員擔正，馬高斯復任正選，高素巴耶夫鎮守後防，孫銘謙及巴杜姆負責攻堅；傑志則有張廣然、甘智健及袁振謙3位U22正選出戰，明加索夫及伊高沙托尼負責兩翼側擊，金信煜先列後備。（JSR YouTube & FB 及on.cc東網周一下午3時直播）

東方正選：

40 鍾凱文 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

44 柏拔

東方後備：

1 葉鴻輝 [GK]

26 廖富源 [GK]

4 鐘樂安

5 朱康銘

8 史雲斯頓

10 蔡立靖

24 黃偉駿

30 黃梓浩

55 馬希偉

66 李卓軒

77 李俊霆

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

17 米基爾

30 張廣然

74 甘智健

77 費蘭度

90 袁振謙

傑志後備：

86 保羅 [GK]

10 基爾頓

15 羅拔圖

18 周緣德

19 黃洋

20 趙聡悟

23 白星馳

27 江展民

33 金信煜

72 曾俊軒

88 艾力士

99 潘沛軒

周一（10日）復活節假期最後一日，迎來「賽馬會菁英盃」B組最後一輪兼出線生死戰，東方於旺角大球場惡鬥傑志。由於標準流浪賽前贏波，今場兩隊只能活一隊，東方只要保持不敗即可首名晉級，相反輸波便會出局，而「藍鳥」則非勝不可，雙方為爭奪4強席位，定必使出渾身解數！

賽前於B組7戰取5勝1和1負成績的東方，領先傑志1分，今場只要保持不敗，就可以順利晉級4強。上場於聯賽1比1逼和理文後，東方有3周時間休息，但主教練盧比度（Chino）認為球隊已做好準備重返賽場。今季東方各項賽事5次與傑志碰頭未嘗一勝，Chino坦言兩軍實力存在差距，並談到今仗目標：「我哋毫無壓力，只會嘗試為對手製造麻煩，令到對手感到困難。」好消息是馬高斯已經坐完波監，今場有望重返大軍。

剛剛過去的國際賽期間，柏拔首次穿上代表隊戰袍，為港隊U22披甲，他形容出戰國際賽是一次前所未有的體驗，尤其遇上對抗性更強的外隊，令他十分收穫良多。去年10月首循環面對傑志，東方曾以1比5落敗，惟柏拔認為現時球隊戰力更強，有信心交出更好表現：「比起季初，現時我哋班球員已經建立默契，所以絕對可以做得更好。」

今場為傑志在國際賽期後首場比賽，休息了接近1個月，總監兼主教練朱志光認為對球隊有很大幫助：「唔擔心球員狀態，我覺得係一段好好嘅時間，畀佢哋恢復吓，始終嚟到季尾都好多嘢要『維修』。」「朱Sir」續指東方早前受球員傷停影響，令戰力有所削弱，今場預計對方夫添出戰下，必定十分難踢。陣容方面，除了上場領紅的羅素需要「坐波監」，曾以行亦繼續因傷避戰。

趙聡悟（Sohgo）早前隨港隊U22出戰「魚尾獅盃」，更在面對新加坡一戰取得入球，他直言有助提升信心，希望能夠將好表現延續至球會，自己對今次「東傑大戰」相當期待：「賽前唔算好緊張，反而如果有機會喺呢場影響出線嘅大戰落場嘅話，自己會好好珍惜同更加落力；對手實力好強，尤其年輕球員都有一定經驗同能力，相信今次碰頭會相當有趣。」