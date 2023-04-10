華姆首奪大師賽為西班牙寫歷史　重做「世一」

西班牙的華姆(Jon Rahm)憑着耐性及膽量，力壓奪標熱門美國的高柏卡，生涯首次捧走美國高球大師賽冠軍，穿上代表冠軍的綠戰袍。

28歲的華姆在最後一輪賽事打出4隻小鳥及吞下一個柏忌，以低標3桿的69桿，最終以低12桿的276桿總成績，力壓一直保持領先的高柏卡，而高柏卡在最後一輪則發揮失準，只交出75桿的成績，更被元老級球星米高遜超越，最後獲得季席。

值得一提是米高遜在煞科一輪賽事中表現出色，打出低標7桿的65，並以低標8桿的總成績獲得亞軍；前冠軍史派夫及華特均以總成績低標７桿完成，與高柏卡並列季席。

華姆成為大師賽歷史上第4位奪冠的西班牙球員，而這一天（4月9日）亦正是曾兩奪大師賽冠軍的西班牙高球傳奇波尼斯達羅斯(Seve Ballesteros)的生忌：「我真是很激動，最大原因是寫下了歷史，波尼斯達羅斯是我運動成長的一部份，而在他第二次奪標(1980及1983年)後40周年及其出生當天，令這一天更有意義。」這是華姆繼2021年美國公開賽後，實現個人第二個大滿貫冠軍，並袋走324萬美元（約2527萬港元）獎金，同時也令他重奪世界「一哥」位置。

至於老虎活士在第三圈宣告退賽，周日沒有現身球場，他在個人社交平台表示因足底筋膜炎的關係要棄戰，這也是他生涯首次在美國大師賽未能打完72洞；而另一位名將澳洲的戴爾一度位列TOP12，在最後一輪因傷病放棄爭逐。