中國海帆船賽　Whiskey Jack號奪IRC總冠軍

2023年中國海帆船賽目前已有16艘帆船完成賽事，Nick Southward的「Whiskey Jack號」在計算修正時間後奪得IRC全場總冠軍，亞軍是雙人組別Philippe Grelon及Cosmas Grelon的「Simpon Marine號」，季軍是Andrew Pidden的「Juice號」。當船隻星期日陸續駛向終點當蘇碧灣，他們遇上30海浬強風，不過當步接近終點時，由於風力受地形阻擋又再次跌入無風區。事實上大部份離岸賽選手都形容，今屆賽事在戰術分析層面來說是歷年來最富挑戰性的一屆。

比賽末段大家紛紛議論「Whiskey Jack號」還是「Juice號」最有爭勝機會，「Whiskey Jack號」一直只是徘徊IRC總排名榜第二、三位，他們在星期日下午3時02分11秒衝過終點，直至駛到碼頭停泊的一刻，才喜獲奪得全場總冠軍的消息。

船長Nick Southward上岸時受到場內人士熱烈祝賀，他喜出望外地說：「感覺真的太好了，說真的，我簡直不敢相信贏得總冠軍。我們一直處於船群較後的位置，過去24小時風力大得有點瘋狂，我們盡了全力拚下去，因此安然無恙完賽，大家都安好，感覺實在太棒了。」

至於Andrew Pidden的J-99 型「Juice號」在星期日傍晚抵達，完成長達103小時的賽事，同時奪得IRC 1 組別第二名以及全場總季軍，累透了的Andrew Pidden在登岸後說：「這是我第一次參加中國海帆船賽，那是一段狂野的旅程，完全沒有風到非常大風都兼備，但我慶幸與兩個兒子以及其他常規船員一起參賽。」Andrew今次跟兩名兒子Matt 及Tom一起出航，他笑說家庭壓力不小：「我很緊張，因為他們的母親說，五分之三家庭成員都在船上，萬一我們沉船了，她會非常生氣，但兒子們都是帆船好手，非常開心跟他們經歷這趟旅程。」

另一父子檔組合Philippe Grelon及兒子Cosmas駕駛的 Figaro 3型「Simpson Marine號」，在航行了94小時47分10秒後順利完成賽事，拿下雙人組別第一名以及IRC組別全場第二名。他們形容旅程非常艱巨，部份原因歸咎於自動導航系統在駛至東沙群島時失靈：「實在困難重重，因為這船就跟小帆船一樣，時刻都要有人掌舵，因此不能分身處理船上其他事務，這實在非常非常辛苦。」

在IRC 0組別，當「Standard Insurance Centennial 5號」拿下衝線冠軍，焦點都落在三艘TP52帆船的對決。在周五「Rampage 號」仍然領先「Happy Go號」，不過周六戰情出現變化，「Happy Go號」採取偏南的航線而「Rampage 88號」就貼岸航行，結果「Happy Go號」比「Rampage 88號」早1小時37分43秒衝線，因此取得IRC 0組別第三名，至於「Standard Insurance Centennial 3號」就取得第二名。

「Happy Go 號」領航員莫俊傑表示，「中國海帆船賽」是他歷來最漫長的賽事，他說：「這可能是最具挑戰性的離岸比賽之一，不過我非常享受，希望以後每一屆都可以參與其中。」

在IRC 高級休閒組別，唯一來自中國內地的參賽者-姚勇的Dufour 500型「彤然號」獲得第一名，Thomas Wiesinger的Sun Odyssey 42ds型「Pacific Sunrise號」的船員看了四次日出後，獲得組別第二名，至於Shenton Drew的Swan 53型「Athena號」就獲得第三名。

至於HKPN組別，李惠民的Sense 46型「 Generations 號」從頭到尾保持領先優勢，力壓 Johnson Yuen的Hanse 370 型「Zoe號」取得第一名。

頒獎典禮隨即在星期日(4月9日) 晚上舉行，兩個新造的永久獎杯將留在菲律賓，而原來的「中國海帆船賽獎盃」和「星期日電訊報獎盃」則留在香港。