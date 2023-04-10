賽馬會菁英盃　入波助球隊晉級　孫銘謙：希望再下一城

「賽馬會菁英盃」B組最後一輪出線生死戰，東方以2比2賽和傑志，取得4強入場券。在今場關鍵戰有斬獲的孫銘謙，賽後就對能夠傑志身上取得入球感開心，並期望球隊可以延續好表現。這位港隊主力早前因進攻表現欠佳備受詬病，他則表示會虛心接受批評，希望針對弱點繼續改進。

東方今場開局就踢得非常進取，於前場積極嘗試突破的孫銘謙，表現尤其亮眼，開賽初段就差點助攻巴杜姆先開紀錄。「主教練盧比度都講過，如果我哋呢場諗住和波就夠，就肯定會輸，所以我哋呢場都好希望可以領先，等球隊可以更加易踢，雖然最尾和波，但入到4強都好開心。」「孫銘」賽後分享到今場作戰心態。

「孫銘」的努力於69分鐘收到回報，禁區頂推順起腳射破傑志門將王振鵬十指關，面對強敵傑志能夠取得入球，他說固然開心，但仍對幾次門前失機耿耿於懷。這位東方前鋒早前代表港隊出戰，一度被外界指埋門能力欠佳，「孫銘」就表示會虛心接受批評：「坦白講今場都有過其他機會，自己把握唔到，其實每位球迷講嘅嘢我都有收到，我嘅把握力係比較差，都希望根據呢個弱點去進步。」東方於4強要面對另一強敵理文，「孫銘」提到今季對球隊而言每場都屬硬仗，望球隊能夠延續今場鬥志：「希望可以再下一城。」