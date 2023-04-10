JSR直播「東傑大戰」： 評述員都要熱身！

「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）周一（10日）到旺角大球場，直播東方對傑志「賽馬會菁英盃」B組賽事，一眾學員司職不同岡位，從中得到很大得着。

今場「東傑大戰」氣氛高漲，最終兩隊打和收場，相信以評述、採訪以及資料統計參與賽事的JSR學員獲益匪淺。是役要同時兼顧文字報導和攝影的劉婥穎（Pinky），就認為拍攝期間同時要留意場上的變化，是其中1個具挑戰性的地方，笑道曾在比賽期間恍神錯過入球：「東方3分鐘便先開紀錄，當時我反應不及，結果只好提醒自己打好十二分精神，仔細觀察比賽局勢。」

在上半場負責評述的黃凱彥（Jason）坦言起初十分緊張，慶幸之後逐漸上手，打趣道評述員都需要「熱身」：「一開始有少許緊張及怯場，心跳得很快，但隨後開始進入狀態，說話較為流暢，所以經過今次經歷後發現，其實評述員都要『熱身』。」

至於擔任數據統計及現場採訪的蔡婉彤（Regina），指本身對足球認識不深，所以除了向朋友請教外，更特意觀看東方及傑志的賽事，從而對兩隊球員有更深印象，更指是次活動能訓練抗壓能力：「戰至末段以為東方將會取勝，豈料傑志追平之餘更有機會反超，令自己的採訪對象要改變，令我學會應付壓力及隨機應變。」