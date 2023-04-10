奧運女足外　港隊撼菲律賓非勝不可

巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈賽事，周二（11日）E組將上演最後一輪競逐，遠征塔吉克斯坦的香港女子足球代表隊將會與菲律賓，合演小組出線生死戰。挑戰強敵菲律賓的任務縱使艱鉅，但連勝兩場的港隊士氣正盛，為3分絕不退縮。（周二晚上7時開賽）

繼首戰以3比0擊敗東道主塔吉克斯坦之後，港隊上場再以2比0挫巴基斯坦，與小組2戰2勝的菲律賓一樣手握6分。首圈分組賽僅有1隊可以晉級，由於港隊得失球差成績不及對手，今場必須擊敗菲律賓，才能晉身下一圈。港隊女足主教練列卡度（Rambo）承認對手實力強橫，但仍對球隊充滿信心：「菲律賓肯定會被睇高一線，但足球比賽係充滿驚喜，相信一班港隊女將會踢出最佳表現。」港隊對上一次與菲律賓交手，是2021年女子亞洲盃外圍賽，當時港隊以1比2落敗，Rambo指出今場形勢會非常不同，但強調港隊會保持正面心態迎接今場硬仗。

朱寶恩上場後備入替表現不俗，更於下半場窄角度勁射破網，為港隊打破僵局，兼攻入大港腳處子球，她坦言這個入球十分重要：「呢球波畀咗好大信心我哋，令到之後定番啲，因為比數一直係0比0，大家想贏之下愈踢愈急。」球隊下場面對菲律賓許勝不許敗，「寶恩」指自己會好好休息及練習，希望落場時可以跟足教練部署，目標贏波出線。

今夏將首次出戰女子世界盃決賽周的菲律賓女足， 世界排名49位，並於E組先後以4比0及8比0，分別大勝巴基斯坦及塔吉克斯坦，表現超班。菲律賓於2022年女子亞洲盃闖入4強，今次奧運外圍賽大軍不少球員均為當時球隊主力，包括過去兩場均有斬獲的前鋒麥丹妮爾。

港隊陣容圖 4-3-3

門將：1.吳卓蔚

後衞：21.蘇鎧霖 9.鍾貝琪 2.冼仲意 16.王素嫻

中場：15.曾柏同 6.陳詠詩 13.曾麗薇

前鋒：12.傅昭文 17.張煒琪 5.朱寶恩