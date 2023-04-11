曼聯大換血　將清洗13人搶購「新朗尼」

曼聯今季成績有進步，但整體實力同2支英超爭標份子阿仙奴及曼城仍然有一段距離，根據英國《每日郵報》爆料，曼聯領隊坦哈格計劃今夏為球隊大換血，將清洗13位球員，再加強5個位置人腳，頭號目標收購有「新朗尼」之稱嘅白禮頓18歲射手艾雲費格遜。

據悉坦哈格認為下季要爭奪英超冠軍，最低限度要簽入1位前鋒、1位中場、1位中堅、1位右後衞及門將，轉會費支出必定龐大，為免違反公平財政條例，需要先出售現有球員。

呢份清洗名單多達13人，包括前鋒安東尼馬迪爾、艾蘭加、中場麥湯米尼、雲迪碧克、後衞域陀連迪路夫、哈利馬古尼、雲比沙卡、菲爾鍾斯、班頓威廉斯，仲有現時被外借去其他球隊嘅中堅艾歷拜利、杜安薛比、左閘阿歷士迪尼斯、門將甸恩軒達臣。

若然能夠順利散貨，就可以籌集到巨額資金增兵，坦哈格最希望收購1位射手，代替唔識入波嘅借將韋格賀斯，雖然盛傳想買熱刺前鋒哈利卡尼，但呢位英格蘭國腳就快30歲，而且身價高昂，簽佢並非上策。

因此，坦哈格睇中艾雲費格遜，呢位18歲愛爾蘭國腳今季表現一鳴驚人，為白禮頓上陣18場入8球，上月國際熱身賽為愛爾蘭上陣對拉脫維亞，亦取得入球。由於艾雲費格遜一直視曼聯名宿朗尼為偶像，加上2人同樣年紀細細就打出名堂，因而有「新朗尼」之稱。

坦哈格認為收購艾雲費格遜，佢將來有可能成為另一位朗尼，由於白禮頓正在爭取今個月內同艾雲費格遜續約，紅魔鬼想得到呢位新星並唔容易。

另外，曼聯亦計劃收購利華古遜右後衞謝利美費林邦，呢位22歲荷蘭新星曾於曼城青年軍受訓，佢有意重返英格蘭，如果成「魔」，意味曼聯將進一步荷蘭化。