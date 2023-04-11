巴塞隆拿悶和 10萬球迷高呼簽番美斯

周二(11日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場出擊，僅打和基羅納0比0，領先第2位皇馬13分，捧盃機會高唱入雲，巴塞球迷已將焦點放喺下季組軍工作，今仗魯營球場近10萬球迷一齊高呼美斯大名，繼續向會方施壓，要求簽番呢位阿根廷球王。

由於皇馬上仗輸波，巴塞隆拿今仗只要全取3分，就可以進一步拉開距離，但球隊射門命中率極低，全場18次射門只有3次中目標。至於基羅納5次射門0中龍，最終互交白卷。

比賽踢到10分鐘，全場球迷一齊高呼美斯名字，繼早前西班牙盃4強次回合主場對皇馬之後，連續2場做出呢個舉動，並有球迷高舉「我哋愛美斯」標語，目的係希望巴塞隆拿今夏簽番呢位昔日10號仔。

美斯將於今夏同巴黎聖日耳門(PSG)約滿，由於會方要求佢減薪，加上PSG球迷近期不斷喺比賽中噓呢位35歲射手，估計美斯續約機會唔大，所以巴塞球迷希望球會趁機邀請美斯回巢。

雖然沙特阿拉伯豪門希拉爾開出4億歐元(約34億港元)天價年薪利誘美斯加盟，但佢傾向留喺歐洲搵食，巴塞爭取簽入美斯過程中，可以佔上風。