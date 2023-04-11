李城搵甸恩史密夫領軍　泰利做副手

李斯特城早前炒咗領隊羅渣士之後，終於搵到新帥，宣布聘請甸恩史密夫擔任看守領隊，直至今季結束。呢位前阿士東維拉主帥搵來車路士名宿泰利做副手，即時令教練團星味大增。

現年52歲嘅甸恩史密夫曾經執教華素爾、賓福特、阿士東維拉，上年12月因為領軍成績差，被英冠球隊諾域治炒魷，估唔到依家反而有得教英超球隊。甸恩史密夫話：「好開心可以帶領李斯特城出戰今季餘下賽事，目前有唔少挑戰，但我哋嘅教練團隊已經有晒經驗，知道點樣處理。」

甸恩史密夫今次入「城」，最受注目係2位助教泰利同格力沙士比亞，42歲嘅泰利球員生涯成就輝煌，佢曾於2018至2021年擔任當時阿士東維拉主帥甸恩史密夫嘅副手，兩人合作愉快，今次再拍住上。

至於59歲嘅格力沙士比亞曾於李斯特城工作多年，球隊奪得2016年英超冠軍，佢係領隊雲尼亞里嘅副手，其後雲尼亞里被炒，格力沙士比亞亦短暫做過李斯特城看守領隊，非常熟悉球隊情況，佢亦曾於維拉同甸恩史密夫合作過，大家同趕同氣，希望呢個「鐵三角」可以拯救到陷入降班威脅嘅李斯特城啦。