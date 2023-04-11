希亞路：重量級對碰　藍月光芒蓋拜仁

兩支劍指歐聯冠軍的重量級球隊今仗將會作出正面交鋒，但我認為壓力會落在曼城身上。

哥迪奧拿帶領的曼城，縱使有幾屆賽事看來是最強的參賽球隊，但他們卻從未成功染指歐聯冠軍，往往都在重要時刻失諸交臂。這正是他們引入艾寧夏蘭特的原因。他於16強面對RB萊比錫攻入5球，我肯定馬菲斯迪歷特及烏柏美卡奴一對拜仁慕尼黑中堅，對於今仗要面對他而感到擔憂。

拜仁慕尼黑定要截斷艾寧夏蘭特的供應。艾寧夏蘭特甚少為自己製造入球機會，所以重點是他們要阻止奇雲迪布尼有上腳時間，並不容許他作出致命傳送，同時亦要減低馬列斯及基亞利殊等邊路球員的威脅。

曼城兩位邊路球員都能夠避開對方守衛再切入中路，令對手防不勝防，因此我認為甘美治及哥列斯卡一對拜仁防守中場，定要協助左右二閘，以雙人作出防守。

現時拜仁慕尼黑由杜曹領軍，他曾於歐聯決賽擊敗過哥迪奧拿。他是一位戰術大師，所以我預期拜仁將會展示出自己是一支相當具組織性、耐性及紀律性的球隊，靜候對手犯錯。

拜仁前線位置有很多選擇，但如果利萊辛尼上陣的話，他將希望於這場倒戈戰交出好表現，而祖普莫亭、基拿比及穆斯亞拿等，亦悉數都能夠製造出威脅。

作客的拜仁慕尼黑定會滿足將和局賽果帶到次回合，但我認為今仗曼城主場出擊將可獲勝。