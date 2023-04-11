利物浦買唔起比寧咸 轉吼拜仁中場

利物浦一直有意收購多蒙特中場祖迪比寧咸，但呢位19歲英格蘭國腳身價超過1億鎊(約9.7億港元)，加上要面對皇馬等豪門競爭，簽入佢非常困難。英國傳媒指紅軍已經轉移目標，向拜仁慕尼黑中場賴恩格雲貝治埋手。

現年20歲嘅賴恩格雲貝治上年夏天以1,800萬歐元(約1.5億港元)轉會費由阿積士轉投拜仁慕尼黑，但不獲重用，德甲上陣17次只有1次擔任正選，令佢意興闌珊。

其實呢位荷蘭國腳實力不俗，之前為阿積士披甲103場，射入12球及13次助攻，加上仍然年輕，利物浦領隊高普認為佢係可造之材。由於賴恩格雲貝治只係拜仁大後備，估計呢支德甲勁旅應該願意放人。

除咗賴恩格雲貝治之外，高普亦睇中英冠布里斯托城中場阿歷士史葛，呢位19歲小將雖然年紀輕輕，但近2季都係布里斯托城主力，被視為另一位祖迪比寧咸，所以引起高普興趣。

利物浦中場退化問題嚴重，若然可以簽入呢2位新星，肯定能夠大大提升球隊活力。